TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu toplandı: "Rapor aşamasına geçiyoruz"

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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklerin ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Beyazıt, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe kavuşması için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını söyledi.

Çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin yalnızca okul bahçeleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Beyazıt, "Çocuklarımızı sınıfta olduğu kadar ekran başında da korumalıyız. Okul bahçesi kadar dijital dünyayı da güvenli hale getirmeliyiz. Çünkü dijital dünya doğru kullanılmadığında fırsatlar kadar ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bugün üzerinde durduğumuz konu yalnızca suçun sonuçları değil, suçu ortaya çıkaran nedenlerdir. Çünkü bir çocuğu suça iten sebepleri doğru tespit edebilirsek kalıcı çözümler de üretebiliriz." diye konuştu.

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Komisyon olarak okul güvenliğini güçlendirecek, çocukları dijital dünyanın zararlı içeriklerinden koruyacak ve şiddetten uzak tutacak politika önerilerini oluşturduklarını belirten Beyazıt, çocukların kendilerini okulda, evde, sokakta ve dijital dünyada güven içinde hissedebildiği, merhametin, adaletin, dürüstlüğün ve karşılıklı saygının hakim olduğu toplumsal iklimin oluşmasına katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Beyazıt, "Bugün Komisyon çalışmalarımızın son toplantısını yapmış olacağız ve bundan sonra rapor aşamasına geçeceğiz." dedi.

Komisyonda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerince sunum yapıldı.

"ELİMİZDEKİ MEVZUAT VE UYGULAMA YETERLİ DEĞİL"

Çocuk ve kadın haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, Kurum olarak çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmalar ve onlardan gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

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"Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor." ifadesini kullanan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Meclisimiz dahil olmak üzere bütün kurumlar gerçekten özveriyle çalışsalar bile çok farklı bir ortam içerisindeyiz. Bu ortamda mücadeleyi geçmişten gelen mevzuat hükümleriyle, uygulamalarla yapma imkanımız yok. Kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan kanunu çıkarmak zorundayız. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de de maalesef Amerika'daki benzeri olaylar karşımıza gelecektir. Aklımızın, hayalimizin alamayacağı küçük yaştaki çocukların Kuruma yaptığı müracaatlar var. O yüzden bugün elimizdeki mevzuat ve uygulama bizim için yeterli değil."

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Şiddet görüntülerinin televizyon ve sosyal mecralarda kesinlikle yayımlanmaması, dizi ve filmlerde çocukların mafya ve çete üyesi olmasının kesinlikle yasaklanması gerektiğinin altını çizen Yalçın, çocukları şiddete yönelten nedenlerin tespiti ve azaltılmasına ilişkin önerileri aktardı.

"RİSK TEŞKİL EDEN DURUMLARA KARŞI BAŞVURU MEKANİZMASI OLUŞTURULMALI"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 2. Başkanı Muhammet Ecevit Carti, kurumun çalışmaları ile çocukların kendi haklarını öğrenmeleri, seslerini duyurmaları ve karar alma süreçlerine katılmaları amacıyla TİHEK bünyesinde kurulan Çocuk Dostu Bilgilendirme ve Katılım Platformu'na ilişkin bilgi verdi.

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Çocukların korunmasına yönelik önerilerini de paylaşan Carti, şöyle konuştu:

"Dijital mecralarda çocuklar için risk teşkil eden durumlara karşı çocuk dostu ve çocuk hakları merkezli bir başvuru mekanizmasının oluşturulması bizim önerilerimizden biri. Farklı kamu kurumlarının başvuru mekanizmaları var ama bu alanda çocukları yönlendirecek ve onların kolaylıkla erişebilecekleri bir başvuru mekanizmasının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz."

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz, çocukların dijital güvenliğinin yalnızca içerik kontrolleriyle sınırlı olmadığını, verinin yaşam döngüsünün çocukların yararını esas alacak şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

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Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattıklarını anımsatan Kanlıgöz, 13-17 yaş grubundaki çocuklar tarafından açılan gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilerek kamuya açık hale gelmesine imkan tanınması ve çocukların kişisel verilerinin herkes tarafından erişilebilir kılınması nedeniyle ilgili platforma 2024 yılında 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

Toplantıda, komisyon üyesi milletvekilleri de sunumlar ile kurumların çalışmalarına ilişkin soru, görüş ve önerilerini dile getirdi.