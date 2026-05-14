TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş'a gidecek

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, "Komisyonumuzda yaptığımız görüşmelerde bütüncül yaklaşım gösteren tüm komisyon üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte sizlerin de katkısıyla, başta alanlarında uzman isimler olmak üzere, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyonumuza davet ederek, komisyonumuzun çalışma alanına ilişkin mevcut durumu, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini çok yönlü ve bütüncül biçimde ele alacağız. Yapılacak sunumlar, paylaşımlar ve bilgilendirmeler aracılığıyla mevzuat ve uygulama birlikte değerlendirilerek komisyonumuzun çalışmaları için sağlam ve sonuç odaklı bir bilgi zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Elde edilecek görüş ve önerilerin çocuklarımızın korunmasına yönelik politika geliştirilmesine önemli katkı sunacağına inanıyorum. Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştireceğiz. İnceleme ziyareti kapsamında hayatını kaybeden çocuklarımızın ve öğretmenimizin mezarlarını ziyaret edecek, ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak, hastanede tedavi gören yavrumuzu, evladımızı ziyaret edeceğiz. Ayrıca, yaralanan çocuklarımızın da evlerine yine ziyaretler yapacağız. Kahramanmaraş Valiliği'nde İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen oluşan bir heyetten konu hakkında kısa bir bilgi alacağız" ifadelerini kullandı.

Beyazıt'ın açılış konuşmasının ardından komisyon toplantısı, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.