×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş'a gidecek

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Komisyonu#Kahramanmaraş#Okul Olayları
TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraşa gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 01:06

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak.

Haberin Devamı

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, "Komisyonumuzda yaptığımız görüşmelerde bütüncül yaklaşım gösteren tüm komisyon üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte sizlerin de katkısıyla, başta alanlarında uzman isimler olmak üzere, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyonumuza davet ederek, komisyonumuzun çalışma alanına ilişkin mevcut durumu, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini çok yönlü ve bütüncül biçimde ele alacağız. Yapılacak sunumlar, paylaşımlar ve bilgilendirmeler aracılığıyla mevzuat ve uygulama birlikte değerlendirilerek komisyonumuzun çalışmaları için sağlam ve sonuç odaklı bir bilgi zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Elde edilecek görüş ve önerilerin çocuklarımızın korunmasına yönelik politika geliştirilmesine önemli katkı sunacağına inanıyorum. Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştireceğiz. İnceleme ziyareti kapsamında hayatını kaybeden çocuklarımızın ve öğretmenimizin mezarlarını ziyaret edecek, ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak, hastanede tedavi gören yavrumuzu, evladımızı ziyaret edeceğiz. Ayrıca, yaralanan çocuklarımızın da evlerine yine ziyaretler yapacağız. Kahramanmaraş Valiliği'nde İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen oluşan bir heyetten konu hakkında kısa bir bilgi alacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Beyazıt'ın açılış konuşmasının ardından komisyon toplantısı, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Komisyonu#Kahramanmaraş#Okul Olayları

BAKMADAN GEÇME!