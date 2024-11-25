TBMM öğretmenleri ağırladı

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Programda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek şunları aktardı: “Mesele sadece güzel okullara sahip olmak değil, insani okumak olarak da ifade edeceğimiz; insanlığa ve evrene karşı sorumlulukları özümsetecek eğitim sistemine sahip olmalıyız. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni bir bakış açısının filizlenmesine de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bilgi günümüzde giderek artıyor ama dünyanın sorunlarının çözümü de o kadar zor hale geliyor. Bilgiyi tek başına bırakıp onu insani olan özelliklerle geliştirmemek eğitim alanını boş bırakmak demektir. Her insanımızın iyi insan olması için ne gerekiyorsa gençlerimizin zihnine nakşedeceğiz. Yardımlaşma, adalet sahibi olmak gibi öğretileri çocuklarımıza öğretmenin kalıcı yolu olan örnek olarak öğretmeliyiz. Öğretmen ordusundan beklediğimiz en temel görev gençlerimize günlük hayatlarında onlara rol model olarak öğretmektir.”

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'MAARİF' MESAJI

Bakan Tekin de öğretmenlerin fedakârlıklarının farkında olduklarını belirterek, “Hepinize minnettarız, sağ olun, var olun. Tıkanan bütün yolları açmak üzere kararlar aldık. Doğruyu çekinmeden temellendirmek bizim vatana temel borcumuzdur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni uygulamaya başladık. Erdemli bir Türkiye Yüzyılı neslinin yetişmesi için köklerden geleceğe öğretim programlarımızın felsefesinde ve uygulanmasında ciddi değişiklikler yaptık. Maarif modelimize sahip çıkmanızı özellikle istirham ediyorum” dedi.

ÖĞRETMENLERE ‘TEŞEKKÜR’ MEKTUBU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin isimlerine özel yazdığı mektuplar, cep telefonlarına gönderildi. Bakan Tekin mesleğinin birinci yılındaki bir öğretmene hitaben yazdığı mektubunda, “Heves ve heyecanla pek çok öğrencinin hayatına dokunmaya başladığınız mesleğinizin birinci yılında Öğretmenler Günü’nüzü kutlarım” derken 15 yıllık bir öğretmene yazdığı mektubunda da “Sizler, vazifenize duyduğunuz saygı ve inançla öğretmenlik mesleğini şereflendiriyorsunuz. Daha nice seneler görevinizi başarıyla ifa etmenizi temenni ederim” diye yazdı. Yusuf Tekin, meslekte 33’üncü yılını yaşayan öğretmene mektubunda da “2 şehirde, 7 okulda verdiğiniz eğitim ve sayısız öğrencinin hayatına dokunduğunuz için tebrik eder, mesleğinizin 33. yılında Öğretmenler Günü’nüzü kutlarım” dedi.



