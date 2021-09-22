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TBMM ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak?

#Tbmm#Meclis#Seoanasayfa
TBMM ne zaman açılıyor Meclis ne zaman açılacak

Meclis ne zaman açılıyor sorusu, yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen hususlar dolayısıyla araştırılmaya başlandı. TBMM'nin gündemine sunulacak olan yasaların değerlendirileceği yeni yasama dönemi, son birleşimde belirlenen tarihte açılacak. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Özellikle 3600 ek gösterge detaylarının yeni yasama döneminde ele alınacağının açıklanmasının ardından gündeme gelen TBMM'nin açılış tarihi, herhangi bir değişiklik olmaması halinde Temmuz ayında belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman açılacak? İşte, o detaylar

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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