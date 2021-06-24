TBMM (Meclis) ne zaman tatile girecek? Resmi Gazete detayı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için tatil kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Normal şartlar altında her yıl 1 Temmuz tarihinde tatile giren TBMM, 24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararı ile bu yıl tatile girmeme ve çalışmalarına devam etme kararı aldı.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi genel kurul tarafından 22 Haziran 2021 tarihine kararlaştırıldı. Kararın Resmi Gazete'de yayımı ise 24 Haziran 2021 tarihi oldu. İşte, o karar;
"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir."