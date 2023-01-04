TBMM Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı

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14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen patlama sonrası 42 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaşananların ardından TBMM'de Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu kuruldu. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın başkanlık ettiği ve 19 milletvekilinin yer aldığı komisyon, son ziyaretini TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Yeni Kuyu'da gerçekleştirdi. Yerin 460 metre altına inen heyet 3.5 kilometrelik yol giderek kömür üretiminin yapıldığı bölgeye vardı. Burada kömür üretiminin yanı sıra sensörler, havalandırma, ana kontrol merkezi, iş sağlığı ve işçi güvenliğine yönelik detaylar kurum yetkilileri tarafından komisyon üyelerine aktarıldı. Komisyon üyeleri ziyaretin ardından maden ocağından yerüstüne çıkarak saha çalışmalarını tamamlamış oldu.

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Gözden Kaçmasın Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden ocağına girdi Haberi görüntüle

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Taner Yıldız, iş sağlığı ve işçi güvenliğinin her şeyden daha önce olduğuna dikkat çekti. Taner Yıldız, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Maden Kazaları Araştırma Komisyonu olarak geldiğimiz Bartın Amasra ve Zonguldak'ta şu anda içinde bulunduğumuz müessesede -460 koduna kadar inerek incelemelerimizi tamamladık. Öncelikle başta genel müdür, genel müdür yardımcısı, idari kadrolar ve çalışan bütün işçi kardeşlerimize varıncaya kadar ellerine kollarına sağlık diyoruz. İthalatın önlenmesi, yerli üretimin artırılması adına koymuş oldukları emekten dolayı" dedi.



"TÜRKİYE YERLİ KÖMÜRÜNÜ ÇIKARTMAYA DEVAM EDECEK"

Gerek Soma bölgesinde üretilen linyit, gerekse Zonguldak'ta üretilen taşkömürünün çıkartılmaya devam edeceğini aktaran Komisyon Başkanı Taner Yıldız, "Gerek Soma bölgesindeki linyit gerekse Zonguldak bölgesindeki taşkömürüyle beraber Türkiye yerli kömürünü çıkartmaya devam edecek. Tabi bunu işçi sağlığı, iş güvenliği kurallarına uyarak yapacak. Bizim buradaki incelemelerimizde bu yönde oldu. Öncelikle burada çalışan işçi kardeşlerimizin sağlığının her şeyin daha önünde bir kez daha bu komisyon olarak da vurgulamak isterim. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma, yasama uzmanlarına ve görevli arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Madene inerken de söylediğimiz gibi inşallah bu ayın sonuna kalmadan komisyon çalışmalarını tamamlamaya gayret edecek ve bunu sağlayacak. Buradaki hepimizin hissettiği aslında aşağıda da konuştuk. Bizim kazandığımız paralardan daha helal paraların burada kazanıldığını, alın teri ile beraber kazanıldığını ve bütün yüreklerini bu manada işçi kardeşlerimin ortaya koyduğunu bir kez daha söylemek isterim" şeklinde konuştu.



"HER BİRİMİZİN ASLINDA GÜVENLİĞİ BİRBİRİNE EMANET"

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Kazaların önlenmesiyle alakalı kanuni, mevzuat ve saha çalışmalarının olacağına dikkat çeken Başkan Taner Yıldız, "Her birimiz kendine tanınan sorumluluğu, omuzlarımıza yüklenen sorumluluğu ve iş görevlerini tam anlamıyla yaptığımız anda inşallah ve bir kısım tedbirleri de üst düzeyde alıyor olmamız, sistemi iyi bir şekilde ortaya koyup bunu koruyup kolladığımız takdirde inşallah bu kazaların en aza indiğini elimizden geldiğince bunların kaldırıldığını hep beraber görmüş olacağız. Bütün niyetlerimiz gayretlerimiz bu yöndedir. Bu kazaların önlenmesiyle alakalı gerek kanuni, gerek mevzuat bizatihi şantiyelerde ve sahalarda yapılan çalışmalar olacaktır. Ben bu zincirin ayrılmaz halkaları olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş dokundurtmasın kaza bela vermesin. Aileleriyle beraber sağlık sıhhat içerisinde iyi bir çalışma hayatı kendilerine temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



"ÇIKARTTIĞIMIZ SONUÇLAR BİZE AKTARILAN BÜTÜN DETAYLARI, BİLGİLERİ DEĞERLENDİRMEK ŞEKLİNDE OLDU"

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Bir gazetecinin "Saha çalışmalarında dikkate değer bir ön sonuç çıkartıldı mı?" sorusuna cevap veren Başkan Yıldız açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Çıkarttığımız sonuçlar havalandırmadan tutun ki sensörlere varıncaya kadar ana kontrol merkezinden tutun bütün detaylara varıncaya kadar bize aktarılan bilgileri değerlendirmek şeklinde oldu. Münhasıran biz Bartın Amasra'daki maden kazası vesilesiyle bu komisyonu topladık ama kurallarımızın bir kısmı genel olacak. Bundan sonraki bütün maden kazaların önlenmesine dönük olacak. Uzman arkadaşlarımızda önümüzdeki iki hafta içerisinde yoğun çaba, gayret gösterecekler. Biz tekrar Amasra'da hayatını kaybeden son kazada yitiren 42 canımıza, madencimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Dört yaralımız var. Şu anda ikisi yoğun bakımda Çam Sakura Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Allah'tan şifa temenni ediyoruz. Bütün bu iyi niyet ve temennilerimizi belirtmek istiyorum."



Ziyaret sonrası kuyu başında hatıra fotoğrafı çektiren komisyon üyeleri maden ocağından ayrıldı. Kurum yetkilileri Komisyon Başkanı Taner Yıldız'ın çıkarttığı kömürü kendisine takdim etmek istedi. Çıkartılan kömürün devlet malı olduğuna vurgu yapan Yıldız, kömürün ücretini vereceğini söyledi. Yıldız, ardından maden ocağından ayrıldı.