Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı

#Ankara#TBMM#Okul
TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını yaptı.

Haberin Devamı

Meclis yerleşkesinde yapılan TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu'nun açılış törenine Şentop ve divan üyeleri katıldı. Şentop ve beraberindekiler kreş bahçesinde ağaç dikerken, çocuklar gösteri yaptı. Şentop, 249 kayıtlı çocuğun bulunduğu, 350 öğrenci kapasiteli kreşi gezdi. Şentop, eski kreşin Meclis yerleşkesinde olmadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan mevcut kreş hacim olarak da azdı ve buradaki ihtiyacı karşılamıyordu. Bunun üzerine burada çocuklarımızın daha mutlu olacağı bir yer, hem velilerinin daha emniyette hissedecekleri bir yer olması hem de sayıca daha fazla çocuğumuza hizmet edebileceğimiz yer olması sebebiyle burayı düşündük. Makul bir süre içerisinde bitti. Ben daha evvel gezdim. 'Hemen burayı açalım' demiştim. Zaten fiilen başladı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meclisimiz için, meclis çalışanlarımız için hayırlı olsun. İnşallah çocuklarımızın sesleri, cıvıltıları, meclisimizdeki çalışmalarla birleşecek ve meclisimize ayrı bir renk katacak" dedi. Konuşmanın ardından TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#TBMM#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı