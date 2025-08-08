×
TBMM: Komisyon'un üçüncü toplantısı 12 Ağustos'ta

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 19:56

TBMM'de bugün Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarının ikincisi gerçekleşti. TBMM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Komisyon, üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir." denildi.

TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Komisyon toplantısına davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir.

