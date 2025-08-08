TBMM: Komisyon'un üçüncü toplantısı 12 Ağustos'ta

Haberin Devamı

TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Komisyon toplantısına davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır.