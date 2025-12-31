TBMM Komisyonu Doğu Anadolu için sahada

Haberin Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan Erzurum Bölge İstişare Toplantısı kapsamında Erzurum’da temaslarda bulundu. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Komisyon heyeti, toplantı öncesinde Erzurum’daki engellilik hizmetlerini yerinde görmek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ziyaret edilerek belediyenin erişilebilirlik ve destek hizmetleri değerlendirildi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi alındı.

Haberin Devamı

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli’yi kapsayan geniş coğrafyada, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Özellikle iklim koşulları, ulaşım mesafeleri, hizmete erişim süreleri ve bölgesel imkân farklılıklarının engellilik deneyimini doğrudan etkilediği vurgulandı. Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında engellilik meselesinin teorik çerçevelerle değil, yaşamın akışı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti:

“Mesele sadece mevzuat değildir; mesele günlük hayatın akışıdır. Bir engelli vatandaşımız evinden çıktığında hayat kolaylaşıyor mu, zorlaşıyor mu; asıl cevap burada gizlidir.”Kasapoğlu, engelliliğin bireysel bir durum değil, kamusal hizmetlerin niteliğiyle doğrudan ilişkili bir alan olduğunun altını çizdi:“Engel bireylerde değil; hizmettedir, sistemdedir, uygulamadadır. Bu konuya yönelik bilinci güçlendireceğiz. Süreç içerisinde yerel yönetimlerin rolü çok kritik öneme sahip.”

Haberin Devamı

Yerel yönetimlerin bu noktadaki rolüne değinen Kasapoğlu, belediyelerin erişilebilirlikten sosyal hayata katılıma kadar geniş bir alanda belirleyici olduğunu ifade etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin engellilik alanındaki çalışmalarının yerinde incelenmesinin, rapor sürecine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Toplantıda; erişilebilirlik, sağlık hizmetlerine ulaşım, eğitimde uyarlamalar, sosyal hayata katılım, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sürekliliği gibi başlıklar bölgesel gerçeklikler ışığında ele alındı.

Katılımcılar, Doğu Anadolu’nun kendine özgü koşullarına uygun çözüm önerilerini Komisyon ile paylaştı.TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Erzurum’daki toplantı ve saha ziyaretleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin engellilik alanındaki ihtiyaçlarını bütüncül biçimde değerlendirmeyi ve bu gerçekliği hazırlanacak komisyon raporuna doğrudan yansıtmayı amaçlıyor.