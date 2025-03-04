TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı

Haberin Devamı

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunduklarını anımsatarak, değerlendirmelerini yerinde görerek daha kesin bir noktaya taşıyabilme imkanı elde ettiklerini söyledi.

Bu arada, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın sunumlardan önce söz istemesi üzerine kısa süreli "usul tartışması" yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, burada yaptığı sunumda, söz konusu otel yangınına ilişkin inceleme sonuçlarını paylaştı. Aktürk, olay günü 2 iş başmüfettişinin "iş sağlığı ve güvenliği yönünden" incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

"YANGIN UYARI SİSTEMİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

İş yerinde yağmurlama sisteminin bulunmadığını, kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığını aktaran Aktürk, "Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir." dedi.

Haberin Devamı

Binanın ahşap yapısının yangın yükünü artırdığına ve hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olduğuna dikkati çeken Aktürk, 2020 tarihli Acil Durum Planı'nın güncellenmediğini, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesinin yapılmadığını belirtti.

Aktürk, müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmediğine, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmediğine, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmediğine dikkati çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da yaptığı sunumla komisyon üyelerine yönetmelik ve mevzuata ilişkin bilgileri aktardı.

"TOPLAMDA 2,5 MİLYON İŞLETME, BİZİM DE 500 MÜFETTİŞİMİZ VAR"

Sunumların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Alpkan, mevzuat ve görevleri gereği söz konusu olayı "iş kazası" olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Haberin Devamı

Denetim konusunda "az tehlikeli", "orta tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sektör sınıflandırmasının bulunduğunu belirten Alpkan, otellerin "az tehlikeli" kategoride yer aldığını söyledi.

Öncelikli denetim alanlarının metal, maden, inşaat sektörü ve büyük endüstriyel alanlara yönelik denetimler olduğunu aktaran Alpkan, "Bu sektör bağlamında, turizm sektörüyle ilgili, az tehlikeli sınıfta olan bir sektör. İlk önceliğimiz maalesef az tehlikeli sınıfın denetimi değil ve bu otelin denetimi de yapılmamış. Bu, kayıtlı 70 küsur kişi çalıştıran bir işletme. Büyük endüstriye de girmiyor, metal, maden alanlarına da girmiyor. Dolayısıyla buraya bir denetim gelmemiş, şikayet de gelmemiş. Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var. Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Alpkan, müfettişlerinin denetim yetkisinin "çalışma hayatıyla sınırlı" olduğunu ifade etti.