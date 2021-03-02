TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

KVKK üyeliğine AK Parti kontenjanından İsmail Aydın seçildi.



KOMİSYON



İklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik kurulan komisyon, 19 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçiminin ardından 3 ay olacak.



Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek.