‘TBMM karar almadan kapanmasın’

HİÇBİR ÜLKE GİTMEDİ

Özkoç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Hastanelerde yatak yok, aşı yok. ‘Kapatıyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun’ dedin. Peki millet ne yiyecek? Hiçbir ülke sosyal destek sağlamadan bir kapanmaya gitmedi. Gündelik çalışanlardan başlamak üzere işsizlere, tüm yurttaşlara nakit hibe desteği yapılması gerekiyor. Çalışanlara asgari ücret tutarında bir desteğin sağlanması gerekiyor. Vergi ve SSK primlerinin muhakkak ödenmesi gerekiyor. Kapanma döneminde ödenmesi gereken borçların ödenmemesi gerekiyor. Hiçbir vatandaşımızın elektrik, doğalgaz kesintisine maruz kalmaması gerekiyor. Meclis, bu kararları almadan asla kapanmamalıdır.

AŞI SIKINTISI

Sağlık Bakanı açıklama yapıyor, ‘önümüzdeki iki ayı aşkın aşı sıkıntısıyla karşı karşıyayız’ diye. Sayın Bakan’ın bugüne kadar söylediği sözler yerine gelseydi 200 milyon aşı olacaktı ama yukarıdan baskıyı yedikçe millete masal uyduruyor.”

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