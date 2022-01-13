TBMM İnsan Hakları Komisyonu'ndan Cihan bebeğe ziyaret

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Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndan 10 milletvekili ve diğer görevliler, babası Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeği ziyaret etti. Akşam saatlerinde annesi ile birlikte kalan Cihan bebeği ziyaret eden üyeler, bebeğin sağlık durumu hakkında annesinden bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer, komisyon olarak heyetle birlikte Cihan Göç bebeği ziyarete geldiklerini, çocuk hakları ile ilgili çalışmaları ise yerinde incelemelerle TBMM ve milletvekilleri olarak denetimleri yerine getirdiklerini ifade etti.

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'ŞİDDET MESELESİ GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ, KANAYAN BİR YARAMIZ'

Amaçlarının her türlü şiddetin takipçisi olduklarını göstermek olduğunu vurgulayan Sezer şöyle dedi:

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"Yavrumuz için ilk günden devletimiz, valimiz, kaymakam, il müdürlerimiz ve bütün kurumlar gereken işlemleri hiç eksiksiz fazlasıyla yerine getirdi. Bebeğin sağlığı yerinde, anne koruma altına alınmış. Hayat yaşam standartları ve korumayla ilgili bir tehlikeye karşı da gerekli bütün tedbirlerin alındığını yerinde arkadaşlarımızla inceledik ve tespit ettik. Bu anlamda hem Gaziantep Valimize hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza ve il müdürlülerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bir iş kalmamış ama tabii bu süreç devam ediyor. Şiddet meselesi gerçekten çok önemli, kanayan bir yaramız, insanlık suçu. Hele masum bir bebeğe uygulandığı zaman hepimizin ciğeri yanıyor. Gerçekten çok çok üzülüyoruz, bunların bir daha yaşanmaması için gereken çalışmalarımızı hızla ve önemle ciddiyetle devam ettireceğiz. Burada oluşumuzun asıl sebebi diğer bu düşüncede olan bu niyette olanlara da biraz gözdağı olsun, diğer bu düşüncede olan bu niyette olanlara biraz bir gözdağı olsun. Bu şiddetin her türlüsüne karşı olarak takipçisiyiz. Kime neden niçin nerede nasıl olduğuna bakılmaksızın fakatsız izin vermeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

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Fabrika işçisi Yunus Göç, 29 Kasım günü Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, 2 aylık bebeğini darbetmişti. Olaya ilişkin çekilen cep telefonu kamerası görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra devlet korumasına alınan Cihan bebek, daha sonra anne Semra Göç'e teslim edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan baba Yunus Göç tutuklanırken, hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.