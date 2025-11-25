TBMM heyeti İmralı’ya gitti

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan oluşan Meclis heyetinin ziyaret programını baştan sona Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaptı. Heyet dün öğle saatlerinde adaya hareket etti. MHP’li Yıldız yola çıkmadan hemen önce sosyal medya hesabından, “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” mesajını paylaştı. Saat 16.00 sularında İmralı’dan dönen üç milletvekili, öncelikle İstanbul’da bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Heyet üyelerinin Kurtulmuş ile yaptığı değerlendirmenin ardından görüşmeye ilişkin genel bilgilendirme Meclis Başkanlığı’nca yapıldı.

SORULARI DETAYLI YANITLADI

Meclis Başkanlığı’nın açıklamasında, “Bu doğrultuda, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir” denildi.

ÖCALAN ÖN HAZIRLIK YAPTI

Örgüte yakın yayın organlarına göre Öcalan, milletvekilleriyle değerlendirmek üzere kapsamlı bir hazırlık yaptı, kendisi açısından sürecin dayanak noktalarını anlatacağı bir metin oluşturdu. Öcalan, sürecin sonuca ulaşmasına yönelik planladığı adımları Meclis’ten beklentilere yönelik görüşlerini de heyetle paylaşmak üzere önceden hazırladı. Görüşmede MİT görevlilerince tam kayıt alındığı, bunların daha sonra çözülerek tutanağa dönüştürüleceği belirtildi.

DİNLEME AŞAMASI TAMAMLANDI

Dünkü ziyaretle Meclis komisyonunun ‘dinleme’ aşaması tamamlandı. İmralı Cezaevi’nde dünkü görüşmede alınan bilgiler yarın komisyon toplantısına sunulacak. Komisyon, silah bırakan militanların eve dönüş şartları ve sosyal uyum programlarını oluşturmayı hedefleyen tavsiyelere ilişkin bir rapor yayınlayacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma aşamaları tamamlandığında rapordaki öneriler, ihtisas komisyonları ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere yasa teklifine dönüştürülebilecek.

Öte yandan Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, “Görüşme tutanaklarının 10 yıl yasaklanması diye bir durum yok. Çünkü bu bir Meclis komisyonunun görüşmesi. Umarım Türkiye’nin bu attığı adımların karşılığı bölgede de görülür” dedi.