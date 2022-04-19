‘TBMM hem kurucu hem kurtarıcıdır’

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terörist hedeflere yönelik Pençe-Kilit Harekâtı’nın başlatıldığını hatırlatarak, “Türkiye, terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Yeni konsept değişikliği ile çok daha başarılı neticeler alıyoruz” dedi. Şentop, dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez yurt-dışında yaşayan Türk çocuklarının katıldığı ‘Türkiye’nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri’ yarışması sergisine katıldı.

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Şentop, konuşmasında TBMM’nin önemini vurgulayıp şöyle devam etti:

“23 Nisan 1920’nin ilk dönem milletvekilleri aynı zamanda savaş meydanında düşmana karşı bizzat çarpışmış, mücadele etmiştir. Bu sebeple bizim Meclisimiz dünyada başka bir örneği olmayan hem kurucu hem kurtarıcı Meclis özelliklerini taşır. 23 Nisan 1920 tarihi ilk Meclisimizin açıldığı gün olarak tarihimizde yerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edilen bir bayram olarak tescil ettirmiştir. Çocuklar her toplumun devamlılığının, geleceğinin yegâne anahtarıdır. Büyüdüğünüz zaman bu Meclis’i, büyük tarihe sahip bu vatanı ve devleti sizler yöneteceksiniz.”

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Şentop, konuşmasının ardından dereceye giren çocuklara hediyelerini verdi.