TBMM Genel Kurulunda üç bakanlığın bütçeleri kabul edildi

Bütçe görüşmelerinin 5. turunda, üç bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri de kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, bütçenin 6. tur görüşmelerini yapmak üzere saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.