TBMM Genel Kurulu'nda 'Sumud Filosu' tezkeresi kabul edildi! 'Açık bir savaş suçu'

#TBMM Genel Kurulu#Sumud Filosu#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 16:51

TBMM Genel Kurulunda, Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nde "Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan Meclis Başkanlığı Tezkeresi okundu.

Tezkerede, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi.

"AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU"

İsrail'in sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı hatırlatılan tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Gözden KaçmasınKorsan müdahale İsrail Sumud Filosundaki Türk aktivistleri alıkoydu... TBMM Başkanlığı Tezkeresi kabul edildiKorsan müdahale! İsrail Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistleri alıkoydu... TBMM Başkanlığı Tezkeresi kabul edildiHaberi görüntüle

Ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara, birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."

Tezkerenin okunmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak, tezkereye desteklerini bildirdi.

Oylama sonucunda Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!