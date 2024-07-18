Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda, 'Sokak Hayvanları' tartışması

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TBMM Genel Kurulu, tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul görüşmelerinde grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Dün sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemenin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı. Hepimiz tanık olduk ki TBMM'ye asla yakışmayacak görüntüler birbiri peşi sıra ortaya çıktı. Önce Meclis kapısı barikatlarla kapandı. Kime karşı barikat yapıldı? Buraya her kesimden insan gelebilir, sokak hayvanlarının toplatılmasını talep edenler, öldürülmesini talep edenler, yaşatılmasını talep edenler. Bu insanların tamamına karşı bir barikatlama yapıldı gibi göründü ama sonra anlaşıldı ki aslında canlıyı yaşatmaya yönelik tutum alan sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, onlar içeriye sokulmamaya çalışıldı. Peki, içeriye girebilenlere ne oldu? Önce, daracık Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplantı salonu gösterildi, orası kimseye yetmeyince Plan ve Bütçe Komisyonuna alındı. Plan ve Bütçe Komisyonunun koridoru polisler tarafından çevrildi. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir manzara görmedim. Meclisin koridorlarında polisler milletvekili eşliğinde salona girmeye çalışan yurttaşları teker teker ayıklıyorlar, kollarından, bacaklarından tutarak Komisyona girmelerine engel oluyorlar, bunlar Meclis adına asla uygun görülebilecek manzaralar değildir. Ellerinizde pankartlar, milletvekilleri orada adeta olay çıksın diye uğraşıyorlar. Ben çok açık söyleyeyim: Cumhuriyet Halk Partisi burada yurttaşın sesine kulağını kabartmış durumdadır. Her canlının birlikte yaşayabileceğini öngörüyoruz. Elbette sokak köpeklerinden zarar gören yurttaşlarımızın acısını tam içimizde yaşıyoruz, bunu önlemek için gerekli önlemleri alırız ama bu öldürmeye yönelik dayatmacı ve çağ dışı uygulamalarla olmaz" ifadelerini kullandı.

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'GÖZÜ YAŞLI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜYEN MİLLETVEKİLLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM'

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "Milletin iradesinin tecelligahı olan ve millet adına görev yapan milletvekillerinin orada 10 yaşında bir kız çocuğunu kaybetmiş gözü yaşlı anneye parmak sallayarak, 'Bu kadının burada ne işi var? Burada şov yapıyor' sözlerine muhatap kılınması bütün vicdanları yaralamıştır ve hakikaten, bütün Genel Kurul’un huzurunda bu davranışta bulunanları kınadığımı ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde, kafatası parçalanmış bir yavrucağızın gözü yaşlı babasının bu durumu hissederek ifadelerini ortaya koyması ve milletvekili arkadaşımızın, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın; önce insan' sözünün, bu kimseler tarafından alkışlanması sonucunda, bu gözü yaşlı anne ve gözü yaşlı babanın üzerine yürüyen milletvekillerini huzurunuzda şiddetle kınıyorum. Bu kabul edilemez. Nasıl bir savrulmadır, nasıl bir vicdansızlıktır. Sokak köpeklerinin de hakkını koruyacağız, çevrenin de hakkını koruyacağız ama mutlaka, yavrularımızın da hakkının sonuna kadar koruyacağız ve korumaya kararlıyız. Bu konuda hiç kimse meseleyi çarpıtmamalıdır. Bizim bu konudaki yaklaşımımız sahipsiz hayvanları sahiplendirmek, barınaklarda bu konuda sahiplerine zimmetlemektir. Bu konuda sorumluluğu da onlara yüklemek ve gözü yaşlı anne babalarının gözyaşlarını dindirmektir. Gözü yaşlı anne ve babaların gözyaşlarını dindireceğiz. Hayvanların hakkını koruyarak, insanımızın hakkını koruyarak, çevrenin hakkını koruyarak bu problemi çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

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'GENEL KURUL SALI GÜNÜ TOPLANACAK'

AK Parti'nin 16 Temmuz Salı günü Meclis Başkanlığı'na sunduğu, '22 Temmuz Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nun toplanmasına ilişkin çalışma önergesi' Genel Kurul tarafından kabul edilmişti. Ancak bugünkü oturumda tüm siyasi partilerin verdiği, 'Genel Kurulun daha önce haftalık çalışma günlerinin dışında çalışılmasına karar verilen 22 Temmuz Pazartesi günü, toplanmaması' önergesi kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre daha önce 22 Temmuz Pazartesi günü toplanması planlanan TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuz Salı günü toplanacak.