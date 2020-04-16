TBMM Genel Kurulu'nda eller sağlıkta şiddete karşı kalktı: Dokunana ilk tokat oybirliğiyle Meclis’ten

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinde cezalar yarı oranında arttırılırken, bu nedenle verilen hapis cezaları da ertelenmeyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara veren üniversitelerde yaz eğitimi ve telafi programı yapılmasına da olanak sağlayan yasayla mali zorluk yaşayan vakıf üniversitelerine el koyma ile üniversitelerde ihraç şartları da yeniden düzenleniyor.

ERTELEMESİZ 4.5 YIL HAPİS

Koronavirüs salgınına yönelik yüksek öğretimde alınacak önlemlere ilişkin yasa Meclis’te kabul edildi. Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak önergesiyle yasaya, sağlıkta şiddete ağır yaptırım öngören düzenleme eklendi. Kamu ve özel sağlık kurumlarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarını kapsayan düzenlemeye göre, sağlık görevlilerine karşı görevleri nedeniyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarındaki cezalar yarı oranında arttırılırken, verilecek hapis cezalarında da ertelemeye gidilemeyecek. Sağlık çalışanlarına yönelik yaralamalı bir saldırıda verilecek ceza, başka ağırlaştırıcı nedenler olmaması halinde 1,5 yıl ile 4,5 yıl arasında, tehdit halinde 9 ay ile 3 yıl arasında, hakaret halinde 4,5 ay ile 3 yıl arasında olacak.

YAZ TATİLİNDE EĞİTİM

COVID-19 ile mücadeleye yönelik kriz dönemi önlemlerinin yanı sıra geleceğe dönük kapsamlı değişiklikler de içeren yasaya göre deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı hallerde eğitim öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gereken durumlarda telafi amacıyla eğitim yapılacak. Bu şartlarda üniversiteler, yaz tatilinde eğitim öğretime devam edebilecek. Akademisyenlerin ihraç şartları da yeni baştan düzenlenirken, “Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma” cezası öngörülen intihale, sahte tez yazdırmak da eklendi.

ŞİDDET KURBANI SAĞLIKÇILARI GÖSTERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Genel Kurul kürsüsünde yaptığı konuşmada şiddet sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ve koronavirüsle mücadelede yüzleri maske izleriyle dolan sağlıkçıların fotoğraflarını gösterdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)



Tüm milletvekilleri sağlıkta şiddete karşı beyaz kurdele taktı.