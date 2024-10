TBMM Genel Kurulunda çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi

Haberin Devamı

Genel Kurulda, siyasi partilerin, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek ele alındı.

Saadet Partisi grubu adına söz alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap; iktidarın, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki politika ve desteklerinin yetersiz olduğunu savundu.

Çocuklara yönelik araştırma komisyonu kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Kasap, "Ancak bu komisyonun çalışmaları, daha önce kurulan benzer komisyon ve raporlar gibi tozlu raflarda kalmasın. Türkiye'deki 0-18 yaş grubuna verilen değer yeterli düzeyde olmazsa bu faciaları daha çok yaşarız." diye konuştu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, son dönemde öldürülen bazı çocukların yaşadığı süreçleri anlatarak çocukları tüm kötülüklerden koruyacak bir sistem inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'den beri mağdur çocuk sayısında yüzde 42, suça sürüklenen çocuk sayısında da yüzde 57 artış olduğunu kaydeden Taşcı, "Nedenlerini anlamak ve o nedenleri ortadan kaldırmak zorundayız. 2015-2023 arasında çocuğa cinsel istismar sayısı ikiye katlanmış. Vaka sayısı artıyor ancak kovuşturma ve mahkumiyet oranları azalıyor. Demek ki bizim ilk suçta, ikinci suçu işleme cesaretini kıracak bir sistem inşa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DİZİLERİN TÜRK AİLE YAPISINA UYGUN DURUMA GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da her gün bir yenisine şahit oldukları cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artmasının toplumsal endişeyi ve infiali tırmandırdığını dile getirdi.

Çocukların ihmal ve istismarı ile çocuklara yönelik şiddetin, kadına yönelik şiddetten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Yılık, "Son dönemlerde her türlü sosyal medya platformunda, dijital mecralarda, filmlerde ve bilgisayar oyunlarında şiddetin ve her türlü cinsel sapkınlığın özendirildiğini ve artırıldığını görüyoruz. Bu konuda denetim mekanizmasının daha sert tedbirler alması, özellikle televizyon programlarının ve dizilerinin Türk aile yapısına uygun duruma getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çocukların geleceğe güvenle bakabildikleri, şiddet, ihmal ve hak ihlallerinin korunduğu yarınları inşa edebilmek için gerekli önlemlerin alınmasının ve mevcut uygulamaların daha da güçlendirilmesinin ertelenemez bir gerçek olduğunu ifade eden Yılık, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde birçok tehdit unsuruyla hedef alınan aile kavramının ve çocuklarımızın korunması için her türlü platformda gerekli tedbirlerin alınması, gerekli hassasiyetin ve duyarlılığın gösterilmesi bir zarurettir. Devletimiz çocuklarımızın korunması için birçok hukuki tedbir ve yargısal mekanizmayı uygulamaya geçirmiştir. Tüm bu gayretlere rağmen yaşanan, vicdanlarımızın hiçbir şekilde kabul etmeyeceği insanlık dışı olaylar neticesinde aile yapısını ve çocuklarımızı koruyucu mekanizmaların tekrar gözden geçirilip iyileştirilmesi gereği hasıl olmuştur."

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise gelinen noktada çözümlenmeyen her cinayet ve verilmeyen her cezanın toplumun çürümesinin sebebi olduğunu belirterek "Bugün bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz ama bu çocuk sadece Narin değil, Türkiye'de katledilen çocukların yanı sıra her gün can güvenliği tehdidi altında olan çocukların meselesidir." dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da tüm kadınların, "can güvenliğimiz yok" diye seslendiğini ama duyulmadığını öne sürdü.

Daha önce içinde "çocuk" kelimesi geçen 8 ayrı komisyon kurulduğunu, bugün 9'uncusunun kurulacağını söyleyen Kaya, "Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış, ne acı... Siz sustunuz ama sokaklar susmadı. Siz sokakları sonunda duymak zorunda kaldınız." ifadelerini kullandı.

Cezasızlığın hakim kılındığını söyleyen Kaya, bu duruma artık vatandaşların isyan ettiğini belirtti.

Kaya, araştırma komisyonu kurulmasının önemine işaret ederek "Umarım bu komisyon kurulup istediğimiz sonuca ulaşır, kadınlar ve çocuklar biraz huzur bulabilir." diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ HİÇBİR ÇALIŞMAYI YETERLİ GÖRMEDİK"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını 22 milyon çocuğun oluşturduğunu; çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyarak güven içinde geleceğe hazırlamanın en büyük görevleri olduklarını söyledi.

AK Parti iktidarları boyunca çocukların yüksek yararını gözeterek onların iyiliği ve esenliği için destek mekanizmalarını geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"AK Parti 22 yıldır kadın ve çocuklar noktasında yapılabilecek her şeyin hem dünyadaki örnekleri hem de kendi örneklerimizi geliştirerek yaptık, bu konuda asla yüksüneceğimiz bir husus yoktur. Kandil'e çıkarılan çocukları burada konuşamayanlar, kendi parti mensupları tarafından tacize uğrayan çocukları burada konuşamayanlar, AK Parti'nin 22 yıllık birikimine söz edemez. Biz çocuklarımız için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çocuklara yönelik riskleri öngören ve gerekli adımları atacak mekanizmaları kuruyoruz. 2002 yılından bu yana sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden güvenliğe her alanda çocuk haklarını temelini oluşturan ve Anayasa'mızda yer alan, 'çocukların yüksek yararı' ilkesini gözeterek, pek çok alanda devrim niteliğinde uygulamaya imza atsak da bu çalışmaları hiçbir zaman yeterli görmedik. Bugün kurduğumuz komisyon da bu anlamda, 'ihtiyaçların, güncel gelişmelerin ışığında yapılabilecek ne var?' sorusunun peşinde koştuğumuz bir çalışmadır. Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik, görmeyeceğiz."

Yanık, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocuklar ve aileler üzerinde ciddi bir risk oluşturduğuna işaret ederek "Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumaya çalışırken bu mecraların sorumlu bir şekilde kullanılması da aynı ölçüde hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından, komisyon kurulması kabul edildi; tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.