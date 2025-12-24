TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

Güncelleme Tarihi:
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda Danışma Kurulu önerisini okutarak oylamaya sundu.
Kabul edilen öneriyle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Genel Kurul gündemine alındı.
Genel Kurulda, Grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oylanarak kabul edildi.