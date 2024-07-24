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TBMM Genel Kurulunda arbede yaşandı

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#AK Parti#DEM Parti#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 19:35

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesi sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

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Genel Kurul'da İYİ Partinin "vergi dilimleri" hakkındaki grup önerisi üzerinde partisi adına söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bozan'ın TÜİK ve AK Parti'ye yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi ve kürsüye yürüdü.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Gerginlik arada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Bozan'ın yere düştüğü görülürken CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

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#AK Parti#DEM Parti#TBMM

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