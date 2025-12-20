TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçesinin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 15. maddesi üzerinde milletvekilleri söz alarak, görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, bazı şehirlerde deprem olması ihtimaline değinerek, uyarıda bulundu.

Depremde yıkılma olasılığı olan yapıların tespit edilip yıkılması gerektiğini dile getiren Atmaca, "Hükümetiniz süresi depremlerde gerekli önlemleri alabilmeye kafi bir süreydi, siz alamadınız. Bundan sonra oluşacak depremlerde ölecek insanların vebali sizindir. O yüzden, bir an evvel bu alanda yapılması gerekenleri yapmanızı öneriyorum." dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bu bütçenin AK Parti iktidarının çöküşünü geciktirme çabası olduğunu, kendi yarattığı enkazı milletin sırtına yükleme girişimi olduğunu savundu.

Öztürk, "2026 yılı bütçe giderleri 18 trilyon 928 milyar lira, gelirleri ise 16 trilyon 216 milyar lira olarak belirlenmiş. Aradaki devasa açık 2 trilyon 712 milyar. Bu sadece bir açık değildir, bu bir yangın tablosudur. Bu tablo bize hazinenin dibinin kazındığını, devleti ancak borcu borçla döndürdüğünüzü göstermektedir. Bu kadar büyük bir açık iktidarın iflasının rakamsal karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "afet lojistiği" kavramıyla 6 Şubat depreminden sonra yeniden karşılaştıklarını belirterek, disiplinler arası perspektifle bu kavramın tekrar ele alınıp, afet anında afet bölgesine müdahalenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili her il ve bölgeye uygun yeni ulaşım senaryolarının gündeme alınması gerektiğini söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların deprem bölgesinden tahliye edildiğini anımsatan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizde sadece valilerimizi, kaymakamlarımızı ve yerel idarecilerimizi bıraktık. Deprem bize şunu gösterdi ki depremi yaşayan ildeki vali de emniyet müdürü de ve jandarma komutanı da birer afetzede. Dolayısıyla, depremin akut zamanında sağlıklı ve doğru kararlar veremeyebilir bu arkadaşlarımız. Önerimiz şudur, böylesine büyük bir afetten hemen sonra vatandaşlarımızı nasıl tahliye ediyorsak o ildeki valilerimizi, emniyet müdürlerimizi ve jandarma komutanlarımızı ve ilgili kurum müdürlerimizi de afetzede olarak o ilden çıkartıp o ilde daha önce görev yapan valileri, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını hızlı şekilde bölgeye götürmemizin doğru olacağını düşünüyoruz."

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, demokrasi krizinden derinleşen yoksulluğa kadar her sorunun merkezinde "barış" meselesi olduğunu belirtti.

Tanhan, Kürt, Türk, Arap, Süryani, Ermeni, Alevi ve Sünni'nin hep birlikte yaşayacağı bir Türkiye'yi savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, iktidarın birçok konuda "mış" gibi yaptığını savunarak, iktidarın "çiftçiyi, emekliyi, emekçiyi, asgari ücretliyi düşünüyormuş" gibi yaptığını ileri sürdü.

Karakoz, "Dünyanın en demokratik ülkesiymişiz gibi konuşup, haksız yere tutuklanan belediye başkanlarını, siyasetçilerini, gazetecileri görmezden geliyorsunuz. 'Adalet' ve 'hukuk' diyorsunuz, ne AİHM kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyuyorsunuz. FETÖ dönemini aratmayacak şekilde sahte delillerle, sahte tanıklarla insanların lekelenmeme hakkının çiğnenmesini, insanların savunma hakkının elinden alınmasını da görmezden geliyorsunuz." dedi.

"BU DÜNYADA GÜÇLÜ DEVLET OLMAK, GÜÇLÜ DİPLOMASİYLE OLUR"

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, dünyanın enerjiden ekonomiye, iklimden gıdaya, dijital güvenliğe kadar uzanan çoklu bir kriz ortamı içinde olduğunu belirtti.

Çokal, "Biz küresel gelişmeleri yakından izliyor, ülkemizin güvenliğini önceleyen adımları kararlılıkla atıyoruz. Bugün etrafımız krizlerle çevrili. Bu coğrafyada güçlü devlet olmak sloganla, serzenişle ve temenniyle değil, dış politikada vizyonla, kapasite ve güçlü diplomasiyle olur." ifadelerini kullandı.

Yangın, sel ve salgında hep vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Çokal, CHP'nin bahane ürettiğini, kendilerinin eser ürettiğini söyledi.

Çokal'ın Manavgat Belediyesinin yıllardır bitmeyen rüşvet ve yolsuzluk batağı içinde olduğunu söylemesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim tavrımız çok net. Kim bir kuruş yemişse, bir kuruş boğazından geçmişse, haram olsun ve yargı peşinden koşsun." dedi.

Şahsı adına konuşan AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, ülke genelinde olduğu gibi Karadeniz'in incisi Bartın'da da hizmet seferberliğinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Yollar, tüneller, akıllı kavşaklarla Bartın'ımızın ilçelerini ve beldelerini birbirine bağlarken, il, ilçe ve belde merkezlerimizde hayata geçirdiğimiz doğal gaz yatırımları ile vatandaşımızın hayat konforunu artırıyoruz." diye konuştu.

Şahsı adına konuşan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, asgari ücret ve emekli maaşının bu kadar sık konuşulmasının bir insanlık ayıbı olduğunu dile getirerek, "İnsanın en temel hakkı, doğuştan Cenab-ı Allah tarafından kendisine verilen hakkı yaşama hakkıdır. Vereceğiniz 3 kuruş maaş ile insanların yaşama hakkını almak hiçbirinizin haddi değildir." dedi.

"DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMET SAYISI 208'E ULAŞTI"

Görüşmelerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kacır, vergi dairelerinin yeterli olmadığının savunulduğunu aktararak, "Teknolojik dönüşümü sağladığımız Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'yle muhasebe hizmetlerinin merkezileştirilmesi yönünde aldığımız karar çerçevesinde kapatılan mal müdürlüklerinin yerine ilçelerde vergi hizmetlerini sunmak üzere vergi daireleri ya da şubeler açılmaktadır." dedi.

Mükelleflere yerinde hizmet sunmak amacıyla vergi dairesi sayısının 840'a çıkarıldığını ifade eden Kacır, vergi hizmetlerinin tüm ilçelerde sunulduğunu kaydetti.

Kacır, vergi hizmetlerinin ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden de sunulduğunu, buradan sunulan hizmet sayısının da 208'e ulaştığını bildirdi.

Bu yılın 11 aylık döneminde yaklaşık 18,5 milyon başvuru ve dilekçenin dijital ortamdan alındığını anlatan Kacır, e-Beyanname ve e-Tahsilat gibi hizmetlerin uzun süredir yürütüldüğünü söyleyerek, "Mükelleflerimizin vergi hizmetlerinin aksatılması kesinlikle söz konusu değildir. Bu hizmetler konusunda asla bir aksaklık söz konusu değildir." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetmeliği'nde geçen yıl kapsamlı bir reform yaptıklarını belirten Kacır, organize sanayi bölgelerinde atıl bulunan yatırım yerlerinin hızla üretime kazandırılması için adımlar attıklarını ifade etti.

Bakan Kacır, OSB'lerden alınan harçlarla ilgili de açıklamalarda bulunarak, şöyle devam etti:

"Bu kaynaklarla Türkiye'nin dört bir yanında Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız. Halihazırda OSB'lerde nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 81 meslek lisesi ve 26 meslek yüksek okulu faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz Sanayi ve Teknoloji Kolejleri ile mesleki eğitim konusunda yeni bir ardımı sanayicilerimizle, OSB'lerimizle birlikte atmış olacağız."

AK Parti iktidarları döneminde esnaf sayısının 2 milyon 300 bine yükseldiğini bildiren Kacır, 766 bin esnaf ve sanatkara sağlanan hazine destekli kredi bakiyesinin 289 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Kacır, bu kredilerin faizlerinin yarısının devlet tarafından karşılandığını anımsatarak, "Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin müteşebbislerini, esnafımızı, KOBİ'lerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Hem müteşebbislerimizin hem emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bütçe kanunu teklifinin 15. maddesinin de kabul edilmesi ile, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerini görüşmek üzere kapattı.