TBMM Genel Kurulu toplandı

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. 27’nci Dönem 6’ncı Yasama Yılı mesaisine başlayan TBMM Genel Kurulu’nda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, seçim öncesi gerçekleştirilecek son yasama yılında, parti olarak milletin meselelerini Meclis gündemine getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Temennim, seçimden kaynaklanan kampanyaların ortaya çıkardığı tartışma ve gerginliklerin Meclis gündemine taşınmamasıdır. İktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma politikası üzerinden azalan toplumsal desteğini tahkim etme arayışları İYİ Parti’nin asla gündemi olmayacaktır" dedi.

’AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜNÜN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR AKILLARA ZARAR AÇIKLAMALARDIR’

Haberin Devamı

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere değinerek, "Ülkemizin hak ve menfaatlerini güvence altına almak maksadıyla atmış olduğumuz adımlar ABD, Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere bazı ülkelerin kirli hesaplarını bozmaktadır. Bu kapsamda, son olarak, geçtiğimiz gün Libya ile ülkemiz arasında ticari, askeri, eğitim ve enerji alanlarında iş birliğini arttıran anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalar üzerine Mısır ve Yunanistan tarafından peş peşe tepki açıklamaları gelmiştir. AB Komisyonu Sözcüsü tarafından da yanlı ve haksız bir şekilde anlaşmanın bölgesel istikrara zarar verdiği açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar akıllara zarar açıklamalardır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Genel Kurul’da görüşmeleri başlayan, ’Dezenformasyon Yasası’ düzenlemesini eleştiren Özkoç, "Bugün açlığın, işsizliğin, hayat pahalılığının can yaktığı, şiddetin her gün can aldığı bir dönemde bu Meclis sansür yasasıyla yasama yılını açıyor; mesaisini acılarımızın, dertlerimizin çözümü için değil, bunların haber yapılmasını ve konuşulmasını yasaklamak için kullanıyor. Sansür yasasını da ülkenin gündemine böyle bir yabancı Meclis yapısını da kabul etmiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

’BUGÜN ÇOK İYİ BİLİYORUZ Kİ ÜLKENİN KALKINMASINDA İSTİKRAR VE GÜVEN TEMEL UNSURDUR’

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, Meclis tarihinde 6’ncı yasama yılının bir ilk olduğuna vurgu yaparak, "Meclis tarihinde bir ilk olması itibarıyla son derece önemli bir olay. Geçtiğimiz süreçte yani Türk demokrasi tarihine baktığımızda, aslında bugün altıncı yasama yılına başlamış olmamızın bize gösterdiği bir şey var, "1960 ile 2002 yılları arasına, 42 yıla baktığımızda 38 tane hükümet değişmiş; ortalama görev süreleri bir buçuk yıl ve maalesef Türkiye bu 42 yıl, 38 hükümet değişme, erken seçimler, koalisyonlarla ciddi anlamda bir kayıp yaşamış. Bugün bir şeyi çok iyi biliyoruz ki bir ülkenin kalkınmasında istikrar ve güven temel unsurdur. Geçtiğimiz yirmi yıl Türkiye’nin güven ve istikrar anlamında, sürdürülebilirlik anlamında altın yılları olmuştur ve bugün altıncı yasama yılına başlamış olmamız da bu istikrarın göstergelerinden bir tanesi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Genel Kurul’da, İYİ Parti’nin TÜİK verileri, HDP’nin öğrencilerin barınma sorunları ve CHP’nin yoksullukla ilgili grup önerileri reddedildi.

AK PARTİ’NİN GRUP ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

AK Parti’nin, Genel Kurul’un çalışma saatleri ve gündeme ilişkin önerileri görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen grup önerisi şöyle:

"4 Ekim 2022 Salı günkü Basın Kanunu Teklifi’nin birinci bölümünün görüşülmesi, 5 Ekim 2022 Çarşamba günkü birleşiminde Anayasa Mahkemesi’nde boşalacak 1, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boşalacak 2 üyelik için seçim yapılması ve gündemin ’Seçim’ kısmında bulunan işlerin tamamlanmasına kadar, 6 Ekim 2022 Perşembe günkü birleşiminde teklifin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmesi ile 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 14.00’te toplanması ve bu birleşiminde denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin ’Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler’ kısmında bulunan işlerin görüşülmesi 340 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi."

Haberin Devamı

Grup önerilerinin ardından, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.