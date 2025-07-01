TBMM Genel Kurulu'nda yoğun gündem

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin, "Bu garabetin sanatla ya da ifade özgürlüğüyle en ufak bir ilgisi yoktur. Zorbalığı çağdaşlık, faşizmi medeniyet, sapkınlığı modernlik olarak dayatan bu çapsızlara her platformda en ağır cevabı vereceğimizin altını çizmek istiyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına değinerek, bunu doğru bulmadıklarını ve kınadıklarını belirtti.

Provokasyon ihtimaline karşı, buna yönelik protestoların da doğru yapılması gerektiğine dikkati çeken Özdağ, "Madımak Olayı'nda biz bunu yaşadık biliyorsunuz. O zaman idarenin çok ciddi şekilde yanlışlıkları, vatandaşlarımızın galeyana gelmeleri vardı. Orada ölenlerin hepsine hangi dine, inanca veya hangi inançsızlığa sahip olurlarsa olsunlar rahmet diliyorum." diye konuştu.

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Özdağ, Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen orman yangınlarına değinerek, bunun bir beka sorunu olduğunu, hükümetin bu yangınlara karşı yeteri kadar tedbir almadığını savundu.

"KOLLUK GÜÇLERİ VANDALLIĞA VARAN TAVIRLARA DA ÖNLEM ALMAK ZORUNDADIR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kabul edilemeyecek bir başka konunun da karikatüre gösterilen tepkinin şekli olduğunu söyleyen Kavuncu, "Kafelerde, restoranlarda oturan insanlara saldırarak, 'kahrolsun laiklik' diyerek yapılan bu saygısızlığı kınamak da başka menfur olayların kapısını aralayacaktır. 'Bakanlık, kolluk güçleri bu konularda her türlü gösteriye ve maksadını aşan, vandallığa varan tavırlara da aynı şekilde önlem almak ve aynı tepkiyi göstermek zorundadır' diyoruz." sözlerini sarf etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk milletinin, bin yıldır kardeşlik hukukunu muhafaza etmeyi başarmış müstesna bir millet olduğunu dile getirdi.

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Kendileri için milletin birlik ve beraberliğinin her türlü siyasi hesabın üstünde olduğunu belirten Akçay, "Ülkümüzün mayısında Ehlibeyt sevgisi, Hazreti Ali muhabbeti ve Kerbela şuurunun müstesna bir yeri vardır. Genel Başkanımız, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, MHP'li belediyelerimizin inşa ettirdiği Cemevleri, işte bu anlayışın vatanımıza nakşedilmiş nişaneleridir." dedi.

Akçay, bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dergide yayımlanan karikatürle Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Musa'ya yönelik saygısız ve provokatif girişimi şiddetle kınıyorum. Mizah kisvesi altında yapılan bu ahlaksızca yayın ne düşünce özgürlüğü ne de basın hürriyeti kapsamında değerlendirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda gereken tüm adımları süratle atmıştır ancak mesele sadece adli bir vaka değildir, topyekun bir değerler mücadelesidir. Bu nedenle Sayın Genel Başkanımızın da vurguladığı gibi İslamofobi'ye karşılık siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planının acil olarak hazırlanması ve yürütülmesi gerekmektedir."

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"ÜCRETLERDE İYİLEŞTİRME YAPMAK ZORUNDAYIZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlamasına değinerek, kutsala saygının ve toplumun hassasiyetlerine yaklaşımın çok önemli olduğunu belirtti.

Temelli, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili hükümetin zam teklifini eleştirdi.

Emekçilerin mağduriyetinin ortada olduğunu söyleyen Temelli, şöyle konuştu:

"Zaten bütün emekçilerle ilgili yoksulluk bütün çıplaklığıyla ortada, asgari ücretin düzeyi ortada. Dolayısıyla ücretlerde acilen iyileştirme yapmak zorundayız çünkü asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir yerde açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin... İnsanca yaşam için ücret talebiyle sokaklara çıkan işçilerin karşısına polisleri dikmeyin, o işçileri dinleyin, emekçileri dinleyin; insanca yaşam için bir ücrete yönelik adımları bir an önce atın."

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yayın organlarının, gazetelerin ve dergilerin yaptıkları yayınlarda inançları, insanları kırıp incitecek yazılardan görüntülerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Karikatüre tepki gösterirken yaşanan bazı olayların da kendisini dehşete düşürdüğünü söyleyen Başarır, "Taksim'de 'İBDA/C' diye bir örgütün üyeleri yemek yiyen insanlara saldırdı. Laikliğe, laiklere hakaret etti. Orada yemek yiyen suçsuz günahsız insanlar öldürülseydi ne olacaktı? İBDA/C ne, ben merak ediyorum. Bu örgüt ne hakla benim polisime tekme atıyor, uçarak vuruyor, küfrediyor, taş atıyor ve bir tek kişi gözaltına alınmıyor." diye konuştu.

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Başarır, konuyla alakalı sağduyu çağrısında bulunarak, "Vereceğimiz mesajlar ülkede bir kargaşaya, insanlara saldırıya, ayrıştırıcı bir dil kullanarak kutuplaştırmaya götürmesin. Çünkü yargı da orada, dergi de bir açıklama yaptı. Bu olayın üzerinden kendine vazife edinenler suçsuz günahsız insanlara saldırıyor, bu benim içimi acıtıyor." ifadelerini kullandı.

"10 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞUMUZ, GÖNÜL ELÇİSİ AİLERİN YANINDA BÜYÜYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yaz mevsimiyle yurdun çeşitli bölgelerinde orman yangınlarının yaşandığına değinerek, ormanları korumanın herkesin vazifesi olduğunu belirtti.

Vatandaşları bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaya davet eden Yenişehirlioğlu, küçük bir ihmalin büyük bir felakete dönüşebileceğine dikkati çekti.

Yenişehirlioğlu, ailenin sadece kan bağından ibaret olmadığını, yüreğiyle büyüten, sevgisiyle koruyan, emeğiyle yoğuran bir kavram olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi bugün yalnızca Türkiye'nin değil, insanlık vicdanının ortak bir çağrısına dönüştüğünü kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu proje sayesinde çocuklarımız sıcak ve sevgi dolu yuvalara kavuşmuştur. Bugün ülkemizde 10 bini aşkın çocuğumuz, 8 bini aşkın gönül elçisi ailenin yanında büyüyor. 2002 yılında sadece 515 olan bu sayı, azmin, inancın ve merhametin yol göstericiliğinde on binleri aşmıştır."

Yenişehirlioğlu, bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasını saygısızlık olarak niteledi. Karikatürün yayımlanmasını lanetleyen Yenişehirlioğlu, "Bu garabetin sanatla ya da ifade özgürlüğüyle en ufak bir ilgisi yoktur. Zorbalığı çağdaşlık, faşizmi medeniyet, sapkınlığı modernlik olarak dayatan bu çapsızlara her platformda en ağır cevabı vereceğimizin altını çizmek istiyorum. Buradan açıkça ilan ediyoruz, bu kendini bilmez, çürük zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bu mücadeleyi sadece siyasi görev değil, ahlaki, vicdani, insani bir sorumluluk olarak da gördüklerini belirten Yenişehirlioğlu, vatandaşları da bu tür provokatif saldırılar karşısında sağduyulu ama kararlı bir duruşa davet etti.

Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ve beraberindeki heyet, Genel Kurul'a geldi.

TBMM Başkanveki Celal Adan, Al-Gannas ve beraberindeki heyeti "Hoş geldiniz" diyerek selamladı.