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Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

TBMM Genel Kurul salonu dezenfekte edildi

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TBMM Genel Kurul salonu dezenfekte edildi
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul salonu dezenfekte edildi.

TBMM'de, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda, özel kıyafetli ekipler tarafından Genel Kurul salonu koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Ayrıca aynı çalışma, milletvekili odaları ve ziyaretçi kabul odalarında da gerçekleştirildi. Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında Meclis'e 13 -31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi alınmayacağı duyurulmuştu.

TBMM Genel Kurul salonu dezenfekte edildi

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