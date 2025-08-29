Son dakika... Meclis, Gazze için 'olağanüstü' toplandı | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de soykırım daha da derinleşti

Haberin Devamı

İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının açılış konuşmasını yaptı.

KURTULMUŞ: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETMELİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.

Gazze'ye BM'ye ait güç gönderilmeli. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması lazım.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu ve çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'e ABD'de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır.

"İSRAİL'İN TÜM ULUSLARARASI ÜYELİĞİ DURDURULSUN"

Gözlerimizin önünde bir halk katlediliyor. Açlıktan ölüme mahkum ediliyor. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.

Bu olağanüstü toplantımız bu tarihi sorumluluğumuzun gereğidir. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum."

Genel Kurul çalışmalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA: BÖYLE BİR PLAN BİZİM NEZDİMİZDE HÜKÜMSÜZDÜR

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl İsrail'in izlediği stratejisinin yalnızca Gazze'yle sınırlı kalmayacağını, bölgenin geneline yayılacak bir ateş dalgası yaratacağını ifade etmiştim. Ne yazık ki bugün öngörülerin maalesef birer birer gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. Gazze'de soykırım daha da derinleşmiş, İran-İsrail gerginlik 12 günlük bir savaşa dönüşmüş, İsrail'in saldıganlığı Lübnan'a ve Suriye'ye sıçramış, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar giderek artmıştır.

İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, zulme maruz kalan Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.

Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.

İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir.

"İSRAİL’LE TİCARETİMİZİ TAMAMEN KESTİK"

"İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok.

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz.

TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekili sandalyelerine, Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin Kefiyesinin yer aldığı atkılar bırakıldı.

İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.

Genel Kurul çalışmalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

"GAZZE'DE İŞLENEN VAHŞET İNSANLIK TARİHİN EN KARANLIK SAYFALARINDAN BİRİ"

Bölgemizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. İsrail bu vizyonun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Büyük İsrail hayali bölgesel felakettir. Netanyahu hükümeti dizginlenmediği sürece Ortadoğu huzur bulmayacaktır. Ortadoğu barış ve güvenliğinin temelinde Filistin-İsrail meselesi yatmaktadır. İki devletli çözüm tek yoldur.

Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.

Belki bu kan hemen durmayacak. Ama (Filistinlilerin İsrail'e karşı) bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır.

Her zalim nihayetinde kendi sonunu hazırlar. Türkiye olarak yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz."

Genel Kurul çalışmalarına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.