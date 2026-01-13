TBMM Engelli Sorunları Komisyonu rapor için sahada

Haberin Devamı

Komisyon, Kayseri Valiliği, Naciye ve Ramazan Büyükkılıç ve Kızları ‘Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi’, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, S.S. Erciyes Engelliler İşletme Kooperatifi ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek bölgede engelli bireyler için sunulan hizmetler, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

VERİ HAVUZU OLUŞTURULDU

Ziyaretler sonunda yapılan Kayseri Bölge İstişare toplantısında ise Kayseri dışında Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat’tan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelindi. Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: “Tüm dokümanların yanında sahadan gelen başvurular, yazılı talepler ve doğrudan temaslarla birlikte komisyonumuz, engellilik alanında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı veri havuzlarından birini oluşturmuş durumda. Komisyonumuzun saha çalışmaları bitmeyecek. Biz, 81 ilimizin tamamını bu modelle tamamlamak istiyoruz. 81 il tamamlandığında saha çalışmamız da tamamlanmış olacak. Ardından da hiç vakit kaybetmeden rapor yazım sürecine geçeceğiz.”