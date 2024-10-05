TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurular... Evliliği uzun süren kadınlara maaş

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- Bir vatandaş, boşanan veya eşi vefat eden kadınların, babalarının maaşını alabilme imkânının kaldırılması; evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlanması için Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.

SOKAK DÜĞÜNLERİ

- Dilekçe Komisyonu’na Van’dan başvuran bir vatandaş, sokak düğünlerinin ve bu düğünlerde havai fişek patlatılmasının yasaklanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasını istedi.

- Ankara’dan başvuran bir vatandaş ise trafikte dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sinyal lambasını kullanmayan sürücülere uygulanan idari para cezasına ilave olarak sürücü belgesinin geri alınması yaptırımının da uygulanabilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını talep etti.

ALTINLI EMEKLİ HESABI

- Oturduğu sitede bulunan yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda olmasından yakınan bir vatandaş, ödemenin sadece havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına ilişkin yasal düzenleme istedi.

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- En düşük engelli ve emekli maaşlarının bir Cumhuriyet altını düzeyine çıkarılması da dilekçeyle iletildi.

SUÇLULARIN SOYAĞACI

- Oyun konsollarının gümrük vergisinden muaf tutulması, akraba evliliğinin engellenmesi, denizcilik bakanlığı kurulması, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının kaldırılması, suçluların aile soyağaçlarından çıkarılması, emeklilere araç alımında vergi indirimi yapılması, motosikletler için belirlenen azami hız sınırının artırılması da Komisyon’a gelen başvurular arasında.