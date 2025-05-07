TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, yurt dışından gelecek Google yetkililerini dinleyecek

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AA muhabirine açıklama yapan Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak yarın gerçekleştirecekleri toplantıda Google algoritma değişiklikleri ve sonuçlarının yanı sıra dijital telif konusunu da gündeme alacaklarını söyledi.

Toplantıya yurt dışından önemli isimlerin katılacağını belirten Yayman, katılımcıları şöyle sıraladı:

"Google İspanya Kıdemli Kamu Politikası Müdürü Helena Martins, Google İsviçre Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller, Google Fransa, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu Ortaklıkları Yöneticisi ve Dış Danışman Başak Yeşil, Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi ve Google LLC şirketini temsilen Avukat Gönenç Gürkaynak ve Avukat Ceren Yıldız Özgökçen katılacak."

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Komisyon Başkanı Yayman, dijital telif konusunun önemine işaret ederek, bu mesele için ağ sağlayıcı Google temsilcileriyle pozitif görüşmeler yaptıklarını, yarın da benzer bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.