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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Suriyelilerin dönmesi Suriye'nin geleceği için önemli

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı#Hüseyin Yayman#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 12:37

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, CNN TÜRK’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, 'Her sınır kapısında günde yaklaşık bin kişi gidiyor. Suriyelilerin dönmesi Suriye'nin geleceği için önemli. Suriyeliler dönünce Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklar.' dedi.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hem Cilvegözü Sınır Kapısı’nda hem Zeytindalı Sınır Kapısı’nda hem de Yayladağı Sınır Kapısı’nda kendi ülkelerine gitmek için hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Her sınır kapısından yaklaşık bin kişi geçiyor. Hatay'da 3 sınır kapısı var. Hem İdlib yönetimi ile hem Afrin’deki bölgesel gelişmelerle ilgili tüm süreç Türkiye üzerinde ilerledi. Bu çok önemliydi. Suriyeli vatandaşların kendi ülkesine dönme çabasında olduğunu görüyoruz.

'SURİYE’DE STRATEJİK VE TARİHİ ROL OYNAYACAKLAR'

Türkiye’deki Suriyeliler döndüğünde oradaki anayasa değişikliğinde, seçimlerde oy kullanacaklar ve Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Dönmeleri hayati bir mesele. Stratejik ve tarihi rol oynayacaklar Suriye’de. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olmazsa olmaz bir meseledir. Suriye asla bir Afganistan olamaz. Suriye, Suriye gibi olacak, kendine has özellikleri var. Suriye’de Hristiyanlar, Kürtler, Türkmenler de var.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Suriyelilerin dönmesi Suriyenin geleceği için önemli

Türkiye’de tarımda, sanayide çalışacak işçiler buluruz ancak Suriyeliler dönmezse yönetimde olamayacak. Hataylılar dönerlerse de dönmezlerse de başımızın üstünde diyor.

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#TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı#Hüseyin Yayman#Suriye

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