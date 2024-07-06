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AK Parti Hatay milletvekili Yayman, CNN TÜRK'te...

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Hüseyin Yayman#CNN TÜRK
AK Parti Hatay milletvekili Yayman, CNN TÜRKte...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 10:01

AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti Hatay milletvekili  ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Yayman'ın açıklamalarından satır başları:

Hatay'dan size selamlarını ve sevgilerini getirdim. Türkiye bugün heyecan içerisinde, milli maçı seyredeceğiz.  Türk Milli Takımı inanılmaz bir maç oynadı Avusturya'da. İçimizdeki İrlandalıları da yendik dedim.  Merih'in bozkurt işareti yapması, bir futbolda yaptığı hareket bu. Futbol asla futbol değildir. Burada çifte standart var. Bir bardak suda fırtına kopardılar. 

Merih Demiral çok değerli bir futbolcu. Bu men cezası asla kabul edilemez. Futbol şenliktir. Futbol kitleleri birleştirendir. Ama siz ötekileştiriyorsunuz. Türkiye 2-1 kazanacak diyorum. Bizim coşkuya, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Avrupa çifte standart uyguluyor. Bunu AB'de de uyguluyor. 

Ayrıntılar geliyor... 

 

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#AK Parti#Hüseyin Yayman#CNN TÜRK

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