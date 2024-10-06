TBMM dijital dönüşümde: Hedef kâğıtsız parlamento

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla “Dijital Parlamento” projesi kapsamında Vekil Bilgi Sistemi (VEBİS), Sağlık Bilgi Sistemi (SABİS), Tutanak Bilgi Sistemi (TUBİS), Kanunlar Kararlar Bilgi Sistemi (KABİS) ve Komisyonlar Bilgi Sistemi (KOBİS) uygulamaları geliştirildi. Bir süredir uygulanan “Kâğıtsız Parlamento” projesi, Türkiye bilişim ödülleri programında birincilik ödülü aldı. Arşiv Otomasyon Sistemiyle 25 milyon sayfa belge arşivlendi. Her belgeye kurumsal kimlik verildi. 237 bin belgenin katalog kaydı oluşturuldu. Sisteme anlık taranabilen 2 milyon 500 bin sayfa görüntü yüklendi.

YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Testleri yapılan VEBİS kapsamında milletvekilleri yasa tekliflerini dijital ortamda hazırlayabilecek. Hukuk camiası ve vatandaşlar; bir yasanın genel ve madde gerekçelerine, komisyon raporu, Genel Kurul ve komisyon tutanakları, değişiklik önergeleri, önerge gerekçeleri, imza sahipleri ve soru-cevap ayrıntılarına tek tıkla ulaşabilecek. Tutanak Bilgi Sistemi’yle, toplantılarda görevlendirme aşamasından matbaa sürecinin sonuna kadar işlemler tek uygulama üzerinden yapılacak. Her milletvekilini sesinden tanıyan yapay zekânın yardımıyla sesler daha hızlı yazıya dönüştürülüyor. Böylece denetim süreci de hızlandırılacak. KABİS aracılığıyla milletvekili veya parti gruplarınca sunulan önergeler de Elektronik Belge Yönetim Sistemi’yle iletilecek. Projeler tamamlandığında TBMM İçtüzüğü’nde uyum düzenlemesi de yapılırsa “Kâğıtsız Parlamento” statüsüne geçilecek.