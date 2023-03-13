TBMM Deprem Araştırma Komisyonu yarın toplanacak

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıda komisyon başkanı, başkan vekili, katip üye ve üyelerin seçimi yapılacak.

Komisyon ayrıca çalışma takvimini ve yol haritasını belirleyecek. 21 üyeden oluşan komisyonda AK Parti'den 11, CHP'den 5, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 1 milletvekili yer alacak.