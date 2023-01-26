TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu toplandı

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TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 6 yaşında babası tarafından imam nikahı ile evlendirilen H.K.G. ile ilgili bilgileri paylaştı.



Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu 6 yaşında 'evlilik' adı altında cinsel istismara uğrayan 23 yaşındaki H.K.G.'nin aile içi şiddet ve barınma sorunu nedeniyle 2016 doğumlu çocuğuyla birlikte 8 Aralık 2020'de Bakanlığa bağlı yatılı hizmet birimlerinden hizmet almaya başladığını hatırlattı.



'ÇALIŞMALARIMIZ OLUMLU ETKİLER YARATTI'



Mağdurun psikolojik halinin güçlendirmesi için birçok çalışma yaptıklarını belirten Ustaoğlu, "Psikiyatri servisine yönlendirmeler yaptık, tedavi programları uyguladık ve psikolojik desteklerle de hala hizmetimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz desteklerle ilk geldiği andan şu ana baktığımızda duygu ve davranışlarının süreç içinde olumlu etkilendiğini, şu anda normale döndüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz. Sosyalleşmesi açısından kuruluşlarımız bünyesindeki birçok atölye çalışmalarına katılımını sağladık ve psikolojisi üzerinde de bu çalışmalarımız gerçekten olumlu etkiler yarattı. Talebi üzerine kendisini okuma yazma kurslarına gönderdik ve açıktan ilkokul diplomasını aldı, geçen hafta da sınavlarını verdi, ortaokul diplomasını aldı mağdur kadınımız. Bunlar bizlerin destekleriyle gerçekleşti. Meslek edindirme kurslarına devam ettirdik. Aşçılık kursuna devam etti ve şu anda da bir çalışma ortamını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Gizlilik kararları çerçevesinde ve can güvenliği dolayısıyla yer değiştirme olduğu için sürekli bir çalışma imkanı olmuyor ama sürekli deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hayata katılması konusunda gerekli destekleri veriyoruz" diye konuştu.



Ustaoğlu, "H.K.G.'nin talebi doğrultusunda mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık" bilgisini de paylaştı.