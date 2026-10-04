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TBMM, çalışmalarına başlıyor: Türk Kızılay Kanunu Teklifi ele alınacak

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#Kızılay#TBMM#Ankara
TBMM, çalışmalarına başlıyor: Türk Kızılay Kanunu Teklifi ele alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 12:18

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Kızılay Derneğinin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleyen Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek.

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Haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak. 

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KARAHAN 6 EKİM'DE SUNUM YAPACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak.

Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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#Kızılay#TBMM#Ankara

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