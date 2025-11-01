TBMM bütçesi komisyondan geçti... Kurtulmuş: Yeni ödev anayasa

Haberin Devamı

Bütçe sunumunda güncel gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel şartlar Türkiye’nin gerçekten artık terör meselesini tamamiyle geride bırakması gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli bir çalışmayı sürdürmeye devam ediyor. Demokratik olgunluğu göstermesi bakımından bu komisyonun kurulmuş olması bile başlı başına önemli bir aşamaydı. 16 toplantı gerçekleşti, bu toplantılarda yaklaşık 70 saate yakın çalışma yapıldı ve 3 bin 500 sayfaya yakın tutanak tutuldu. Komisyonu, neredeyse hiç kimse bir diğerine sesini yükseltmeden, hiç kimse kendi gündemini komisyona dayatmadan bugüne kadar getirmek mümkün oldu. İnşallah hayırlı sonuçlarla komisyon görevini tamamlayacak ve bundan sonrası da TBMM Genel Kurulu’nun sorumluluğunda olacak.

YENİ ANAYASA ÖDEVİ

Fikir ayrılığı demokrasinin doğasıdır; ancak TBMM, o farklılıkların içinde millet olma iradesini diri tutuyor. Bu anlayışla, Meclis’in işleyişini daha verimli hale getirmek amacıyla yapılmasını tartıştığımız içtüzük değişikliklerini son derece kıymetli buluyorum. Ayrıca 28’inci dönem içinde yeni bir anayasa yapılması siyasi partiler yasası başta olmak üzere antidemokratik birtakım düzenlemelerden bu Meclis’in kurtulması da TBMM’nin de en önemli ödevlerinden birisidir.

MANEVRA PEŞİNDE DEĞİLİZ

Bu süreç dünyada fevkâlade büyük gelişmelerin yaşandığı bir süreç. Hemen hemen dünyanın her bölgesinde büyük çatışmaların yaşandığı, hiçbir bölgenin bu gerilimlerden uzak duramadığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin böylesine bir dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir dış politika izlemesi ve diplomaside hamasetin yerine anlam siyasetini ortaya koyması şarttır. Biz manevraların peşinde değil istikamet belirleyen bir ülke olmak ve tepki değil ilke üretmek durumundayız ve bu çerçevede dış politikamızı bütün kurumlarımızla birlikte uygulamayı sürdürüyoruz. TBMM uluslararası bütün platformlarda vardır. Meclis çatısı altındaki her emek, milletimizin tarihi yürüyüşündeki anlamlı adımlardır.”

BU SEFER BAŞARACAĞIZ

Komisyonda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, süreçle ilgili eleştirileri şöyle yanıtladı: “Bu sürecin başından bu yana kadar Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma gündeme gelmemiş ve getirilmemiştir. Bu sürecin hiçbir yerinde federasyon, ayrı bir devlet kurmak gibi konular gündeme getirilmemiştir, asla konuşulmamıştır. Bu sefer mutlaka başaracağız, başka çaremiz yoktur. Ya biz başaracağız ya da emperyalistler başaracak. Diyarbakır’daki konuşmamda söylediğim Kürtçe sözler anonim sözlerdir. Bu sözlerin herhangi bir kimseye zararı var mıdır? Türkiye’nin resmi dili Türkçedir. Türkçeden başka dilin resmi dil olarak kullanılması mümkün değildir, öyle bir talep söz konusu değildir.

BÜTÇE SUNUMU

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Kurtulmuş’un ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay Başkanlığı’nın 2026 yılı Bütçe Tekliflerini okuttu ve tek tek oyladı. Oylama sonucunda teklifler, komisyonda kabul edildi.

ATALAY TEPKİSİ

- Toplantı başlamadan önce CHP grubu, Gezi davasından hükümlü avukat Can Atalay’ın fotoğraflarının olduğu “Milletin iradesi tutsak” yazılı dövizleri masalarına koydu. CHP’nin Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, “Can Atalay’ın tutulması anayasal rejime darbedir. AYM’nin 3 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay tanımıyor. En önemlisi de Meclis tanımıyor, Meclis Başkanı tanımıyor, Meclis’in iradesi sakat. Sayın Numan Kurtulmuş’un bir an önce cesaret göstererek iradesine sahip çıkması lazım” dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da salona gelirken toplantıya 5 dakika kala asansörün korumalarca Kurtulmuş için bekletilmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Partili üyeler “Aynısı CHP toplantılarında da oluyor, üstelik yarım saat tutuluyor” deyince Usta, “O da yanlış. Milletvekilleriniz bu bilinçte olduğu sürece bu ülkede sorunlar çözülmez” karşılığını verdi. CHP’li Veli Ağbaba ise “Benim genel başkanıma laf söyleyemezsiniz; en mütevazı genel başkan diye itiraz etti. Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un müdahalesiyle tartışma kapandı.

ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları söyledi: “Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir.”