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TBMM, bu hafta iki önemli yasa için mesai yapacak

#Ankara#TBMM#Meclis
TBMM, bu hafta iki önemli yasa için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi görüşmeleri başlayacak; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ise Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi görüşülecek.

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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, yarın AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanacak. Komisyonda, öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü ise Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeyle kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Yine gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bu hafta Genel Kurul gündemine getirecekleri yasal düzenlemeye ilişkin, "12 Ocak tarihine kadar genel kuruldan yasayı geçirebilirsek, Cumhurbaşkanı 13 Ocak'ta onaylarsa, 15 Ocak tarihine yeni zamlı maaş ödemesi yetişebilecek. Kurumlar bunun için gerekli hazırlıkları yaptı. Muhalefet partileri ile de görüştük. Salı günü görüşmelere başlayacağız" dedi.

TBMM'de bu hafta yine siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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