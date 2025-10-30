×
TBMM Başkanlığından "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda ziyareti" iddiasına yanıt

Güncelleme Tarihi:

TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda ziyareti iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 18:20

TBMM Başkanlığından, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği iddiasına ilişkin, "Söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. "

 

