×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanlığı kararını verdi: Yeni Parti ile CHP'nin Meclis'te kullanacağı odalar belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Yeni Parti#CHP
TBMM Başkanlığı kararını verdi: Yeni Parti ile CHPnin Mecliste kullanacağı odalar belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 10:51

TBMM'de Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki makam ve çalışma odalarının kullanımında düzenlemeye gidildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından Meclis'teki oda düzenlemesi de yeniden yapıldı.

TBMM Başkanlığının yaptığı düzenlemeyle, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek.

Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edildi.

Ayrıca Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP'nin kullanımına bırakıldı. Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın kullanımına tahsis edilirken, koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Böylece Meclis'te CHP ile Yeni Parti arasında oda tahsisleri yeniden belirlenirken, iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Yeni Parti#CHP

BAKMADAN GEÇME!