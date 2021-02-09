TBMM Başkanı’nın Anayasa değişikliği yorumu: Mutabık kalınacak konularda referanduma bile gerek olmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrıda bulunduğu yeni anayasa girişimiyle ilgili “Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu, gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun” dedi.

Şentop, Antep’e 8 Şubat 1921’de “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde düzenlenen anma programına katıldı. Burada ve Ülke TV’de güncel konuları değerlendiren Şentop, şunları söyledi:

OLMAYACAK ŞEYE HEVES ETMEYELİM

“Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme tartışmaları, aslında bir anayasa değişikliği tartışması.



Bunu tartışıyor. Hükümet sistemi tartışması, bizatihi zaten anayasa tartışması demektir. Bir taraftan anayasa tartışması yapmak, diğer taraftan da onun da içinde olduğu yeni anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değil. Olmayacak bir şeye heves etmeyelim. Tam mutabakatla anayasa yapabilmek mümkün değil. Burada mutabık kalınacak yönler, mutabık kalınamayacak yönler var. Kanaatim, mutabık kalınacak konular kolaylıkla halledilebilir. Hatta bunlar için referanduma bile gerek olmaz. Millet zaten o yetkiyi vermiş. Belli sayısal çoğunluğu bulursanız, anayasa yapma yetkisi vermiş. Bu yapılabilir. Anlaşılamayan konular işin sahibine, millete götürülebilir. ‘Anlaşmazlığı millet gidersin’ denilebilir.

KURUCU TARTIŞMASI ABES

Anayasayı yapan meclis, kurucu meclistir. Bir meclisin kurucu meclis olup olmadığını, anayasa yaptığı zaman görüyoruz. Yaptığı zaman bu sıfatı alıyor. Kurucu meclis olduğu için anayasa yapmıyor. O bakımdan bu tartışma abes. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan tartışması gibidir. Bu, 1924 Anayasası değil ki. Bu, o anayasa olmuş olsa ‘Cumhuriyet’in temel anayasasını değiştiriyorsunuz’ der. Bunu değiştirmiş zaten 61’de darbeciler, 82’de bir daha değiştirmişler. Aslında belki bu anayasa, bu anlamda Cumhuriyet’in kuruluşundaki temel anlayışlara, felsefeye dönüşe imkân verir. Şu anki felsefe, darbecilerin ortaya koyduğu bir paradigma, felsefe.”