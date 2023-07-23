TBMM Başkanı’ndan Danimarka tepkisi: ‘Avrupa içten içe çürüyor’

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Kurtulmuş: “Avrupa’da, Danimarka’da Kuran-ı Kerimin yakılması, ayaklar altına alınması hadisesi ile karşılaşıldı. Bu tür hadiselerin Kuran-ı Kerimin yakılması meselesinin, bu gösterilerin çoğunun Türk Büyükelçiliği karşısında yapılmış olması da tesadüf değildir. Bu anlamda maalesef Avrupa’da, dünyanın birçok yerinde, Batı dünyasında özellikle İslam düşmanlığının artık maksimum seviyeye yükseldiğini biliyoruz. Hak ve özgürlüklerden bahsedenler yaklaşık 2 milyar Müslümanın en temel haklarından birisi olan kendi inançlarına saygı duyulması hakkını da es geçmektedirler. Kim, hangi din ve inanç mensubunun hangi kutsalına hakaret ediyorsa bu doğrudan doğruya insanlık suçudur. Bu suça ortak olanlar, bu suçu seyredenler, İslam düşmanlığının Avrupa’da yeni bir siyasi dalga olarak yükselmesine seyirci kalanlar aslında kendi sonlarını da hazırladıklarının farkında değillerdi. Biz Müslümanlara bir şey olmaz. Bu gördüğümüz manzara Avrupa’nın içten içe çürüdüğünü, içten içe çöktüğünü ve Avrupa’nın makul, mutedil yeni siyaset akımlarının bir avuç zibidi, faşist, İslam düşmanının elinde esir ve oyuncak olduğunun göstergesidir. Uyarıyoruz; Avrupalılar, bu meseleyi film seyreder gibi izlememeleri gerekir.”

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‘KURAN YAKMA NEFRET SUÇUDUR’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Danimarka’da Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen eylemi kınadı. AK Partili Çelik, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Danimarka’da İslam düşmanı bir grubun kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam’a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir” dedi.