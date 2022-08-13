Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor

Güncelleme Tarihi:

#Ayşegül Akbulut#Selahaddin Şentop#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentopun oğlu dünyaevine giriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 18:06

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ile Ayşegül Akbulut dünyaevine giriyor.

Haberin Devamı

Mehmet Selahaddin ile Ayşegül’ün evliliklerinin ilk adımı, Denizli'de ailelerin ve yakınların katılımıyla atıldı.

Merasime, TBMM AKPM Türk Grubu Başkanı Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, TBMM Katip Üyesi Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Nilgün Ök, Şahin Tin, Eski Bakanlardan Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör katıldı.

Çiftin nikah merasimi ise önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşegül Akbulut#Selahaddin Şentop#Mustafa Şentop

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys