TBMM Başkanı Şentop’un oğlu, dünya evine girdi

Haberin Devamı

İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı’nda evlenen çift, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları sebebiyle sade bir tören düzenledi. Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıydı. Nikah şahitliklerini Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammad Sadıq Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.



