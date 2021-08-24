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HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla 3 TIR dolusu yardım Kastamonu'ya gönderildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 22:48 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla 3 TIR dolusu yardım Kastamonu'ya gönderildi

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TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla 3 TIR dolusu yardım Kastamonu'ya gönderildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle Tekirdağ'da toplanan 3 TIR yardım malzemesi selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan yardımların Kastamonu'ya ulaştırılması için Ergene ilçesinde tören düzenlendi.

TIR'larda, 1279 gıda paketi, 109 koli hijyen paketi,1184 su muhtelif gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunuyor.

TBMM Başkanı Şentopun katılımıyla 3 TIR dolusu yardım Kastamonuya gönderildi

Törende konuşan Şentop, cumhurbaşkanının talimatlarıyla başlatılan, AFAD'ın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile yürütülen yardım kampanyalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu TIR'lar ihtiyaç olan afet bölgesine gönderilecek. Yapılan yardımlar bundan ibaret değil, çalışmalar devam ediyor. Yardım malzemeleri toplandıkça afet bölgelerine iletilecek. Hayırlı olsun, kazasız belasız ihtiyaç duyulan yerlere ulaşsın. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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