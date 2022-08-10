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TBMM Başkanı Şentop'un acı günü: Dayısı Sakaoğlu toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#Dayı#İbrahim Sakaoğlu
TBMM Başkanı Şentopun acı günü: Dayısı Sakaoğlu toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 18:54

Tekirdağ’da vefat eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un dayısı İbrahim Sakaoğlu toprağa verildi.

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Tekirdağ’da vefat eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 80 yaşındaki dayısı İbrahim Sakaoğlu için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı töreni düzenlendi. Cenaze namazına hayatını kaybeden Sakaoğlu'nun sevenleri ve yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.

TBMM Başkanı Şentopun acı günü: Dayısı Sakaoğlu toprağa verildi



Kılınan cenaze namazından sonra hayatını kaybeden Sakaoğlu’nun cansız bedeni defnedilmek üzere cenaze nakil aracı ile Nusratlı Mahallesi Mezarlığına götürüldü.

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#Mustafa Şentop#Dayı#İbrahim Sakaoğlu

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