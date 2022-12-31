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TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl tebriği

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Yeni Yıl
TBMM Başkanı Şentoptan yeni yıl tebriği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 16:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk milletinin ve tüm insanlığın 2023 yılını tebrik etti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl mesajında, "Tüm dünya için iyilik dileklerimizin birleştiği yeni bir yıla başlarken, her birimizin yüreğindeki hayallerin hayırlarla gerçekleşmesini, huzur ve ümidin gelecek tüm yılları ve zamanları kuşatmasını diliyorum. Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılına 'Türkiye Yüzyılı' hedefi ve heyecanıyla yürürken, gerçekleştirdiğimiz sayısız atılımın gururunu milletçe yaşıyoruz. Göklerden denizlere, geçmişten geleceğe, tamamlanan her bir proje ve kazanım yeni bir başlangıca kıvılcım oluyor. Bugünümüz ve geleceğimiz için yüreğiyle emek veren her bir insanımızın gayretinin sonucu olan tüm kazanımlarımız için şükran duyuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu aydınlık gelecek yolunda ebediyen milletimizin kalbi, milletimizin sesi olarak yaşayacaktır" dedi.

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Milletin refahı, esenliği ve geleceği için azim ve kararlılığı sürdürdüklerine işaret eden Şentop, "Dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar ve zorluklar içerisindeki tüm masum insanlar için de zulme, baskıya, haksızlığa ve çifte standarda karşı sesimizi yükseltmekten ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Ardımızda bıraktığımız senede hüzünleri ve yüreğimizde derin acılarıyla dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Geçen zamandan çıkarılan derslerle ancak el ele vererek ve bir çocuğun mutluluğunu tüm dünyanın mutluluğu bilerek daha güzel bir gelecek mümkün olabilir. Bu inançla çalışmaya ve gelecekten daima ümitvar olmaya devam edeceğiz. İyilik, sevgi, afiyet ve bereketle, aziz milletimizin ve tüm insanlığın 2023 yılını tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Yeni Yıl

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