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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa mesajı: Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak lazım

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TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa mesajı: Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım." mesajını verdi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

- (Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.

- Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı.

- İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim.

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