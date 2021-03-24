TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa mesajı: Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak lazım
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım." mesajını verdi.
Şentop'un açıklamalarından satır başları:
- (Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.
- Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı.
- İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim.
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