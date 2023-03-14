TBMM Başkanı Şentop'tan 'Tıp Bayramı' mesajı

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından, Gaziantep'te hastanede görevli hemşire Şeyma Alakuş'un deprem sırasında çocuk hastalarını kurtarmak için verdiği mücadelenin görüntüsünü paylaşarak, "Depremde hayatını hiçe sayıp, yavrularımızı kurtararak gönüllerimizi fetheden Şeyma Hemşire nezdinde; her şartta görevlerini büyük bir özveriyle yapan, şefkatin, cesaretin sahibi vefakar, kahraman hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu anlamlı günde, aziz milletimiz ve istikbalimiz için vazifeleri başında şehadete yükselen hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Sonsuz minnetle" dedi.