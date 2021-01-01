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Haber Giriş: 01.01.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

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TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

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